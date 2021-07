Secure Server - out of the box

Um kleine Unternehmen kostengünstig und unkompliziert mit einem sicheren Server-System versorgen zu können haben wir bei Berl EDV eine neue Strategie entwickelt. Mit unserer Installationspauschale "Secure Server - out of the box” erhalten Sie als KMU die Assemblierung des Servers, sowie Installation und Konfiguration von Vmware zu einem lukrativen Preis.